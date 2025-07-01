Göztepe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Takım, sabah ve akşam seanslarında ısınma, kuvvet, dayanıklılık koşusu ve pas çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından takım, sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.
Akşam antrenmanına ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan Göztepe, günü dar alanda oyunla tamamladı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor