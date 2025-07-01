Göztepe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmalarının ardından takım, sahada dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanına ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan Göztepe, günü dar alanda oyunla tamamladı.