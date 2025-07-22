Göztepe, 2025-2026 Sezonu Formalarını Tanıttı

Göztepe, 2025-2026 Sezonu Formalarını Tanıttı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesaplarından tanıttı. 'Bir Asırlık İz' sloganıyla paylaşılan formalar, taraftarlar tarafından beğenildi.

Göztepe, 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraflar yayımlayarak, formaları taraftarının beğenisine sundu.

'Bir Asırlık İz' sloganıyla paylaşım yapan İzmir temsilcisi, yeni sezonda 'Gürsel Aksel', 'Anka', 'Biz İzmiriz' ve 'Atalay' isimlerini verdiği formaları giyecek.

Öte yandan Göztepeli taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda formaları çok beğendiklerini dile getirdiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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