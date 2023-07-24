Göztepe 2023-2024 Sezonu Kombine Kartları Satışa Çıktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2023-2024 sezonu kombine kartlarını satışa çıkardı. Sarı-kırmızılıların bilet fiyatları bin 100 ile 8 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Göztepe'nin yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdürdüğü belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2023-2024 sezonu kombine kartlarını satışa çıkardı. Sarı-kırmızılıların bilet fiyatları bin 100 ile 8 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Göztepe'de kombineler bugün saat 11.00 itibariyle satışa sunuldu. Yeni sezonda Gürsel Aksel Stadyumu'nu doldurmayı planlayan İzmir ekibinin kombine biletleri bin 100 ile 8 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

2023-2024 sezonu kombine fiyatları şöyle:

1. Kategori (VIP Tribün 200) 8 bin TL

2. Kategori (VIP Tribün 201-225) 6 bin TL

3. Kategori (Batı) 2bin 850 TL

4. Kategori (Doğu) 2 bin 250 TL

5. Kategori (Kuzey) bin 100 TL

6. Kategori (Güney) bin 100 TL

Satış dönemleri de belli oldu:

Koltuk Yenileme Dönemi: 24 Temmuz Pazartesi saat 11.00 - 29 Temmuz Cumartesi saat 15.00

Koltuk Değiştirme Dönemi: 29 Temmuz Cumartesi saat 17.00 - 31 Temmuz Pazartesi saat 17.00

Genel Satış Başlangıç Dönemi: 1 Ağustos Salı saat 11.00

Öğrenci Kombine Satış Dönemi: 1 Ağustos Salı saat 11.00 - İZMİR