Göztepe, 2023-2024 sezonu için ilk çalışmasını gerçekleştirdi
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Göztepe Kulübü, 2023-2024 sezonu için ilk antrenmanını yaparak sezon hazırlıklarına başladı. İlk olarak İzmir'de çalışmalarına devam edecek olan Göztepe, daha sonra İtalya'da kamp yapacak ve ardından İzmir'e dönerek hazırlıklarını sürdürecek. Ayrıca Göztepe, İngiliz ekibi Southampton'la hazırlık maçı yapacak.
1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2023-2024 sezonu için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı futbolcuların ilk antrenmanını yaptığı belirtildi.
Sezon hazırlıklarına 21 Temmuz Cuma gününe kadar İzmir'de devam edecek Göztepe, 22 Temmuz Cumartesi gününden itibaren İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde kamp yapacak. İtalya'daki çalışmalarını 2 Ağustos Çarşamba günü tamamlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten sonra hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.
Göztepe, 15 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de İngiliz ekibi Southampton'la hazırlık maçı oynayacak.