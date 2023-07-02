Göztepe, 2023-2024 sezonu için ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Göztepe Kulübü, 2023-2024 sezonu için ilk antrenmanını yaparak sezon hazırlıklarına başladı. İlk olarak İzmir'de çalışmalarına devam edecek olan Göztepe, daha sonra İtalya'da kamp yapacak ve ardından İzmir'e dönerek hazırlıklarını sürdürecek. Ayrıca Göztepe, İngiliz ekibi Southampton'la hazırlık maçı yapacak.