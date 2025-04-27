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Göztepe, 11 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

Göztepe, 11 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor
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Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elendi. Evinde Başakşehir ile mücadele edecek olan Göztepe, ligdeki galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Maç yarın Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

SÜPER Lig'de 11 maçtır kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Trabzonspor'a elenen Göztepe yarın 33'üncü hafta müsabakasında evinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları süren Brezilyalı golcü Juan'ın durumu belirsizliğini korurken, orta sahalar Miroshi ve Solet, stoper Bokele ile sol bek Djalma Silva maçta forma giyemeyecek. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek alan Göztepe o günden sonra oynadığı 11 lig maçının 5'ini kaybedip 6'sında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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