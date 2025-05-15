Göztepe 100. Yılında Üçüncü Kupa Hedefine Ulaşarak Tarih Yazdı

KURULUŞUNUN 100'üncü yılını kutlayan Göztepe üç farklı branşta üçüncü kupa hedefine de ulaştı. Lokomotif branşı Futbol A Takım'da Onursal Başkan Mehmet Sepil'le kavuştuğu tesisleşme ve sportif başarı vizyonunda geçen sezon Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic yönetiminde 1'inci Lig'de şampiyon olarak 100'üncü yılını Süper Lig'de geçiren Göz-Göz, diğer yarışmacı takımlarıyla da seneler süren hasrete son verdi. Kulüpte 17 farklı branşta atılım yapan amatör şubelerin başkanı da olan Mehmet Sepil önderliğinde yeniden yapılanan voleybol ve basketbol şubeleri 20 yıl sonra şampiyonluk yaşadı.

Göztepe'nin voleybolda mart ayında Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde şampiyon olarak 20 yıl sonra Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin ardından basketbol takımı da yine 20 senelik hasrete son verdi. Potaya 20 yıl sonra geri dönen Göz-Göz, Türkiye Basketbol 2'nci Ligi Final Grubu'nda dün Bornova Altındağ Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarı önünde Uşak Basketbol'u 70-59 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluk ve Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Futbol takımı oyuncuları da maçtan basketbolcuları yalnız bırakmadı. Göztepe'nin potada önünde Süper Lig'e dönmek için tek engel kaldı. Sarı-kırmızılı ekip kupasına cumartesi günü oynayacağı Ege Üniversitesi Daçka maçında kavuşacak. Göztepe, 14 Haziran'daki 100'üncü yıl kutlamalarını 3 kupayla yapacak.