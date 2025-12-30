Haberler

Göztepe Spor Kulübü, 2025'i uluslararası 102 madalyayla tamamladı

Güncelleme:
Göztepe Spor Kulübü, 100. kuruluş yılında 18 farklı branşta 410 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Özellikle voleybol, basketbol ve paraokçuluk alanlarında elde edilen şampiyonluklarla dikkat çekti.

Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında olimpik branşlarda 102'si uluslararası müsabakalarda olmak üzere 410 madalyayla kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 farklı branşta faaliyet gösteren Göztepe Olimpik Branşlar, 2025 yılını dikkati çekici bir performans sergiledi.

Voleybolda kazanılan şampiyonlukla Sultanlar Ligi'ne, basketbolda elde edilen şampiyonlukla Türkiye Basketbol Ligi'ne ayrıca Satranç Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, bilardo branşında elde edilen şampiyonlukla da Avrupa şampiyonasında temsil hakkı kazandı.

Bireysel sporlarda milli sporcularıyla öne çıkan Göztepe Olimpik Branşlar, yıl boyunca ulusal ve uluslararası arenada elde edilen madalyalarla dolu dolu bir sezon yaşadı.

Cimnastik branşında dünya şampiyonasında milli takım kadrosunda yer alan Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak, Göztepe'yi ve Türkiye'yi temsil etti.

Paraokçuluk branşında ise Büşra Ün, dünya şampiyonasında altın madalya kazanan makaralı yay kadın milli takım kadrosunda yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Yelken, yüzme ve tekvando branşlarında da olimpiyat hedefleri doğrultusunda onlarca madalya elde edildi, alt yaş milli kategorilerde çok sayıda sporcu milli takımlara kazandırıldı.

