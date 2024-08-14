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Göztepe, 100. yıl formasını tanıttı

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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100. yılına özel forma tanıttı. Forma üzerinde kulübün ilk kadroları ve efsane futbolcuları yer alıyor.

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, cumartesi günü güçlü rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçla bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşmaya hazırlanırken, kuruluşunun 100'üncü yılına gün saymaya da başladı. Temelleri 14 Haziran 1925'te atılıp 99'uncu yılını müthiş bir kutlamayla geride bırakan sarı-kırmızılılar, 2025'te kutlanacak 100'üncü yıla özel forma çıkardı. İlk kez Göztepeli ünlü aktör Rıza Kocaoğlu'nun giyerek tanıttığı formanın çok yakında taraftarla buluşacağı açıklandı.

Üzerinde kulübün ilk kadroları ve efsane futbolcularının yer aldığı 100'üncü yıl formasıyla ilgili sarı-kırmızılılardan, "Kurucularımıza, efsanelerimize, Göztepe'mizi var eden her bir mihenk taşına olan saygımızla… Çok yakında! Miladımız isyan bizim, sıfatımız efsane! 1925'ten beri İzmir'iz biz şerefle!" açıklaması yapıldı.

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov ve ekibi, Fenerbahçe'nin dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Lille ekibiyle evinde oynayıp uzatmada 1-1'lik sonuçla elendiği maçı yakından takip etti.

BOKELE İMZA ATACAK

Transfer arayışlarını sürdüren Göztepe, Fransa'nın Bordeaux ekibinden aldığı Kamerunlu stoper Malcom Bokele'ye resmi imza attıracak. Sarı-kırmızılılar golcü ve kaleci transferlerini ise Fenerbahçe maçı sonrasına bırakacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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