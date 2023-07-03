Göztepe, 10 oyuncuyla yollarını ayırdı

Göztepe, 1. Lig'de yer alan 6'sı kiralık olmak üzere 10 oyuncuyla sözleşmelerini sonlandırdı. Kulüp, ayrılan oyunculara teşekkür ederek başarılar diledi.

1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon kadroda yer alan 6'sı kiralık olmak üzere 10 isimle yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2022-2023 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'a ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.