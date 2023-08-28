Göztepe 1 puanla 17. sırada

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta itibariyle sadece 1 puanı bulunan Göztepe, 17. sırada yer alıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, ilk üç hafta itibariyle beklenen performansı gösteremedi.

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta itibariyle sadece 1 puanı bulunan Göztepe, 17. sırada yer alıyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, ilk üç hafta itibariyle beklenen performansı gösteremedi. İzmir ekibi ilk hafta Sakaryaspor'a evinde mağlup olurken, ikinci hafta mücadelesinde de deplasmanda Ümraniyespor'la berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar son olarak da Gürsel Aksel Stadyumu'nda Çorum FK'ya kaybetti. Böylece Göztepe, sadece 1 puan toplayarak 17. sıraya kadar geriledi. İzmir ekibi, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Altay derbisini kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

Göztepe, 1 gol atabildi

Hücum bölgesine önemli takiyeler yapan Göztepe, ilk üç hafta itibariyle ligde sadece 1 gol atabildi. Mame Diouf, Kubilay Kanatsızkuş, Billal Messaoudi ve Ibrahima Diallo gibi önemli hücum oyuncularını kadrosuna katan İzmir ekibi, sadece Diouf'dan (1) gol katkısı alabildi. Kokovic ve yardımcılarının bu durumdan dolayı saha içinde diziliş değişikliğine gitmesi bekleniyor. - İZMİR