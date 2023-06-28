Gözler onun üzerindeydi! Fenerbahçe'ye imza atacak İsmail Kartal, İstanbul'a iniş yaptı

Fenerbahçe ile ismi anılan İsmail Kartal, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından ismi Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

İHA'nın haberine göre, Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

İKİ KERE ÇALIŞTIRDI

Deneyimli teknik adam daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.