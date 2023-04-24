Göz-Göz, 6 maç sonra puan kaybetti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir derbisinde Altay ile 1-1 berabere kalarak ligde 6 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de inişli-çıkışlı bir performans ortaya koysa da son haftalarda aldığı sonuçlarla play-off hattına girip üst sıralara oynamaya başlamıştı. Sarı-kırmızılılar, Altay maçı öncesinde oynadığı Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor karşılaşmalarını kayıpsız geçti. Göztepe, ligin 34. haftasında da Altay'a konuk oldu. İlk yarısı sessiz geçilen maçta ev sahibi ekip, 76. dakikada Marco Paixao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, konuk ekip Göztepe ise dakikalar 90+4'ü gösterdiği sırada Atınç Nukan'ın kafa golüyle eşitliği yakaladı ve karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Böylece Göz-Göz, ligde 6 maçlık aradan sonra puan kaybı yaşarken, son 10 maçta da 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Göztepe, gelecek hafta maçında Adanaspor'u hükmen geçerek puanını 58'e çıkarmış olacak. - İZMİR