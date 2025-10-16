Haberler

Görme Kabiliyetini Kazanan 10 Yaşındaki Hamit, Eskişehirspor Antrenmanını İzledi

Görme Kabiliyetini Kazanan 10 Yaşındaki Hamit, Eskişehirspor Antrenmanını İzledi
Eskişehir'de doğuştan görme engelli olan 10 yaşındaki Hamit Özbek, geçirdiği başarılı ameliyatın ardından Eskişehirspor futbolcularıyla bir araya gelerek antrenmanı izledi. Hayalindeki futbolcu olma hedefini gerçekleştirmek için desteklenen Hamit, mutluluğunu paylaştı.

Eskişehir'de yaşayan ve geçirdiği başarılı ameliyat sonrasında görme kabiliyetini kazanan 10 yaşındaki Hamit Özbek, Eskişehirspor oyuncuları ile bir araya gelerek yaptıkları antrenmanı yerinde izledi.

'Peters Anomalisi' olarak adlandırılan hastalık sebebiyle doğuştan görme engelli olan ve hayırseverlerin vesilesiyle 8 Ekim 2025 tarihinde ameliyat ettirilen 10 yaşındaki Hamit Özbek, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret etti. Futbolcu olma hayali olan Hamit, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Takımın antrenmanını da yakından takip eden Hamit'in mutluluğu, günün en anlamlı anlarından biri oldu.

Eskişehirspor yetkilileri, Hamit'e ve ailesine sağlıklı, umut dolu bir yaşam dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR

