Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası, 11-13 Ağustos'ta Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "2023 Avrupa Spor Şehri" unvanına sahip Sakarya, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca Sakarya Yüzme Havuzu'nda 11-13 Ağustos'ta Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası düzenlenecek.

Organizasyonun ilk gününde teknik toplantı yapılacak, yarışlar ise hafta sonu gerçekleştirilecek.