Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası Açıldı

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Denizli Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, seremoniye katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu. Şampiyona beş gün sürecek ve 81 ilden 451 sporcu katılıyor.

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Denizli'nin ev sahipliğinde 20-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Denizli Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Pamukkale Satranç Salonunda yapılan seremoniye katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu. Açılış hamlesinin ardından ilk tur müsabakalarıyla başlayan ve beş gün sürecek şampiyonada 81 ilden 451 sporcu hamle yapıyor. - DENİZLİ