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Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinde Türk sporcular 7 madalya kazandı

Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinin son gününde milli sporcular 1 altın ile 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde ay-yıldızlı judoculardan Nazan Akın Güneş altın, Onur Taştan ve Döndü Yeşilyurt gümüş, Yasin Çimçiler ve Merve Uslu ise bronz madalya kazandı.