Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinde Türk sporcular 7 madalya kazandı
Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinin son gününde milli sporcular 1 altın ile 2'şer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde ay-yıldızlı judoculardan Nazan Akın Güneş altın, Onur Taştan ve Döndü Yeşilyurt gümüş, Yasin Çimçiler ve Merve Uslu ise bronz madalya kazandı.
Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinin son gününde milli sporcular 1 altın ile 2'şer gümüş ve bronz madalya kazanırken, ay-yıldızlılar organizasyonu toplam 7 madalyayla bitirdi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonun ikinci gününde ay-yıldızlı judoculardan +70 kilo J1 kategorisinde Nazan Akın Güneş altın, +90 kilo J1 kategorisinde Onur Taştan ile -57 kilo J1 kategorisinde Döndü Yeşilyurt gümüş, -90 kiloda J1 kategorisinde Yasin Çimçiler ile -70 kiloda J1 kategorisinde Merve Uslu ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonun ilk gününde de -48 kilo J1 kategorisinde Ecem Taşın Çavdar altın, -57 kiloda J2 kategorisinde Zeynep Çelik ise gümüş madalya kazanmıştı.