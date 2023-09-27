Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinde milli sporculardan Ecem Taşın Çavdar altın, Zeynep Çelik gümüş madalya kazandı
Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinde milli sporcular Ecem Taşın Çavdar ve Zeynep Çelik başarılı performanslarıyla altın ve gümüş madalya kazandı.
Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinde milli sporculardan EcemTaşın Çavdar altın, Zeynep Çelik gümüş madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'de düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren organizasyonun ilk gününde -48 kilo J1 kategorisinde EcemTaşın Çavdar altın, -57 kiloda J2 kategorisinde Zeynep Çelik ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Spor