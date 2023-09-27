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Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinde milli sporculardan Ecem Taşın Çavdar altın, Zeynep Çelik gümüş madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Görme Engelliler Judo Azerbaycan Grand Prix'sinde milli sporcular Ecem Taşın Çavdar ve Zeynep Çelik başarılı performanslarıyla altın ve gümüş madalya kazandı.