Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası Mersin'de Son Buldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada takımlar ve bireysel yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Toroslar 500 Kişilik Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 84 kulüpten çok sayıda kadın ve erkek sporcu katıldı.

Sporcular, takım halinde ve bireysel yarışmalarda dereceye girmek için mücadele etti.

Şampiyonada büyükler ve gençler kategorisinde bireysel yarışarak dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyonda bireysel kategorilerde dereceye giren sporcular, milli takım kampına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonada takımlarda sonuçlar ise şöyle oluştu:

Erkek Takımlar Benchpress Kategorisi

1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

2 - Sivas Engeliler Spor Kulübü

3 - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü

Erkek Takımlar Powerlifting Kategorisi

1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

2 - Sivas Engeliler Spor Kulübü

3 - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü

Kadın Benchpress Kategorisi

1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

2 -Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü

3 - Engelsiz Akademi Spor Kulübü

Kadın Takımlar Powerlifting Kategorisi

1 - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

2 -Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü

3 - Engelsiz Akademi Spor Kulübü