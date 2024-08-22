Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig Şampiyonları Vali Çiftçi'yi Ziyaret Etti

Türkiye Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig müsabakaları sonucu birinci lige yükselen sporcular Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Futsal B2/B3 2. Lig müsabakalarında 22 takım arasında ikinci olarak birinci lige yükselme başarısı gösteren sporcuları kabul etti. Görme Engelliler Federasyonu As Başkanı Alper Tanyeli ve Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Canan Şimşek'in önderliğinde gerçekleşen ziyarette Vali Çiftçi; birinci lige yükselme başarısı gösteren sporcuları tebrik etti. - ERZURUM