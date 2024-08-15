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Görme Engelliler Futsal 2. Lig Müsabakaları Afyonkarahisar'da Başladı

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Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Futsal 2. Lig müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı. 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalar, 20 Ağustos'a kadar devam edecek.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Futsal 2. Lig müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı.

350 sporcunun katılımıyla Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında gerçekleşen müsabakalar, 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Etkinlik çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, organizasyonun hem sporcular hem de Afyonkarahisar için taşıdığı önemi vurgulayan açıklamalarda bulundu.

Müsabakaların başlamasıyla birlikte sporcular, kıyasıya bir mücadeleye girişti. 2. Lig'de mücadele eden takımlar, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Bu yıl, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 350 görme engelli sporcu, futsalın verdiği heyecanı doyasıya yaşarken, turnuvanın dostluk ve fair-play ruhu içerisinde geçmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakaların başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu organizasyonun Afyonkarahisar için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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