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Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, İstanbul'da kamp yapacak

2022 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, 23 Mart'ta İstanbul'da kampa girecek.

İSTANBUL (AA) - 2022 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren B1 Görme Engelliler Futbol Milli Takımı, 23 Mart'ta İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kampın antrenörler Niyazi Metin ve Mehmet Mustafa Erdoğan yönetiminde 8 Nisan'a kadar süreceği aktarıldı.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimlerin yer aldığı kaydedildi:

Kaleciler: Doruk Gökmen Erkmen, Hüseyin Saygılı, Reşat Aykut Akyön

Oyuncular: Emrah Öcal, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Hasan Şatay, Abdullah Sümer, Celal Çoban, Ercan Bayraktar, Ali Çavdar, Oğuzhan Yokuş.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Futbol Şampiyonası, İstanbul, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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