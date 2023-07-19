Görme Engelliler Futbol B1 Altyapı Gelişim ve B Milli Takım Seçme Kampı Denizli'de Başladı

Görme Engelliler Futbol B1 Altyapı Gelişim ve B Milli Takım seçme kampı 16-24 Temmuz tarihleri arasında Denizli'de gerçekleşiyor. Şirinköy Tesislerinde devam eden kamp sonrası B1 Futbol 2. Ligi müsabakaları başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından organize edilen Futbol B1 Altyapı Gelişim ve B Milli Takım seçme kampı Denizli'nin ev sahipliğinde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şirinköy Futbol Sahasında yapılan antremanlarda futbolcular bol bol oksijen depoluyor. Yoğun tempoyla devam eden Milli Takım Kampı 8 gün sürecek. Şirinköy Futbol Sahasında yapılan çalışmaların sonunda sporcular Prof. Dr. Cevat Akşit Öğrenci Yurdunda eğitim faaliyetlerini ve konaklamalarını yapıyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 2023 yılı eğitim ve alt yapı faaliyetleri programında yapılan kamp sonunda B1 Futbol 2. Ligi müsabakaları yine Denizli'de turnuva şeklinde yapılacak.

"Denizli'de ki ilgiden memnunuz"

Kampla ilgili değerlendirmelerde bulunan Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Federasyon olarak başarılı oldukları futbolda, Paris 2024 Paralimpik oyunlarına kota almış ilk takım branşı olmaları sebebiyle alt yapıyı çok önemsediklerini ve kampa güzel başladıklarını söyledi. Denizli'nin kendileri için önemine değinen Yıldırım; gösterilen ilgi alaka, mevcut tesislerin durumu, Sesi Görenler liginde takımı bulunması, Milli takımlara sporcu yetiştiren bir il olması gibi unsurlar ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Büyüksehir Belediyesi yetkililerinin kolaylaştırıcı ve samimi yaklaşımının sonucunda Denizli'yi Görme Engelli Futbolu için önemli bir merkez olarak gördüklerini söyledi. - DENİZLİ