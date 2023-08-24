Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda Türk para judocularından 2 madalya

İngiltere'de devam eden Görme Engelliler Dünya Oyunları'nda milli para judocular, 2 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda J2 57 kilo kategorisinde mücadele eden Zeynep Çelik, şampiyon oldu.

Ecem Taşın Çavdar ise J1 48 kilo kategorisinde gümüş madalya aldı.

Birmingham kentindeki organizasyon, yarın sona erecek.