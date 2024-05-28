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Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın Paralimpik Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Türkiye, A Grubu'nda Brezilya, Fransa ve Çin ile eşleşti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre kura çekim töreni, oyunlara ev sahipliği yapacak Fransa'da düzenlendi.

Schiltigheim kentinde yapılan kura çekimi sonrası Türkiye, A Grubu'nda paralimpik oyunlarının namağlup şampiyonu Brezilya, Avrupa şampiyonu Fransa ve Asya şampiyonu Çin ile eşleşti.

B Grubu'nda ise Japonya, Kolombiya, Fas ve Arjantin yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

Brezilya Türkiye Fransa Futbol Paris Spor Güncel Haberler

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