Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kadrosu Açıklandı
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre B1 Futbol Milli Takımı kadrosu belirlendi. Seçme kampı Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirildi ve başantrenör Niyazi Metin yönetiminde yapıldı. Kadroya davet edilen sporcular da açıklandı.
Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı kadrosu açıklandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B1 Futbol Mili Takım seçme kampı, Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde düzenlendi.
Başantrenör Niyazi Metin yönetimindeki seçme kampının ardından milli takım kadrosuna şu sporcular davet edildi:
Hüseyin Saygılı, Kerem Yıldırır, İslam Kaya, Emre Aslan, Recep Aydeniz, Celal Çoban, Emrah Öcal, Hasan Şatay, Semih Deniz, Muhammed Ali Öktem, Oğuzhan Yokuş, Ertuğrul Demirel, Ramazan Kunduz, Hasan Ünsal.