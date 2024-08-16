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Görme Engelli Sporcu Musa Tarakci Türkiye Şampiyonalarında Başarı Yakaladı

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Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, 2 senedir katıldığı Türkiye şampiyonalarında 4 kez ikincilik elde etti. Retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle doğuştan yüzde 60 görme engelli olan Tarakci, emekli olduktan sonra atletizm ve halter alanında başarılar elde etti.

Trabzon'da 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, 2 senedir katıldığı Türkiye şampiyonalarında 4 kez ikincilik elde etti.

Halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle doğuştan yüzde 60 görme engelli Tarakci, engelinin yüzde 90'a ulaşması üzerine 2017'de çalıştığı iş yerinden malulen emekli edildi.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.

Yaklaşık bir senedir kulübündeki antrenörlerden halter eğitimi de alan Tarakci, Haziran 2024'de Ankara'da düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş daha kazanarak madalya sayısını 4'e çıkardı.

"Keşke daha önceden başlasaydım"

Tarakci, AA muhabirine, spor yapmaya başladıktan sonra hayatının pozitif anlamda değiştiğini söyledi.

İki senedir haftanın 5 günü antrenman yaptığını belirten Tarakci, "Görme engelim doğuştan var. 2017'den sonra ise yüzde 94 oldu. Ondan sonra bu sporu yapmaya karar verdim. İlk önce gülle ve disk atmaya başladım, Türkiye ikincisi oldum. Sonra haltere başladım, halterde de Türkiye ikincisi oldum. Hedefim milli takıma gitmek, bekliyorum inşallah olur." dedi.

Spordaki başarısının antrenörleri ve 22 yıllık hayat arkadaşının desteğiyle geldiğini vurgulayan Tarakci, disiplinli çalışma ve insanın kendine güvenmesinin önemine değindi.

Spor sayesinde sağlıklı yaşarken aynı zamanda sosyalleştiğini ifade eden Tarakci, "Keşke daha önceden başlasaydım, spor çok iyi bir şey sağlık açısından. Görme engelli arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ederim, ben 2 senede 4 madalya aldım." diye konuştu.

Trabzon Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Üçüncü ise kısa sürede Tarakci gibi başarılı bir sporcu yetiştirdikleri için gurur duyduklarını söyledi.

Aynı zamanda atletizm antrenörü de olan Üçüncü, herkesin bir spor branşında iyi olabileceğinin altını çizerek, engelli bireylere sporla ilgilenmeleri için girişimde bulunmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Spor

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