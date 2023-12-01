Üye Girişi
Haberler

Görme Engelli Sporcu Mehmet Büyük, Türkiye'yi Uluslararası Yüzme Organizasyonlarında Temsil Etmek İstiyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan ve yüzmede Türkiye ikincisi olan 16 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Büyük, milli takıma seçilip uluslararası organizasyonlarda Türkiye'ye madalya kazandırmak istiyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan ve yüzmede Türkiye ikincisi olan 16 yaşındaki görme engelli Mehmet Büyük, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 yaşında görme yeteneğini kaybeden ve hayata küsen Mehmet Büyük, geçen yıl yüzme antrenörü Efehan Fidancı ile tanışınca yeniden yaşam sevincine kavuştu.

Yüzme branşıyla ilgilenmeye başlayan Mehmet, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Görme engelli sporcunun şimdiki hedefi, milli takıma seçilip uluslararası organizasyonlarda Türkiye'ye madalya kazandırmak.

Büyük: "Kesinlikle milli takımda olmak istiyorum"

Mehmet Büyük, AA muhabirine, bir tanıdığı aracılığıyla çok sevdiği yüzmeye başladığını söyledi.

İl birincisi olduktan sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldığını aktaran Büyük, "Nisan ayında Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldum. Bu başarının ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun İzmir'de düzenlediği milli takım kampına çağrıldım. Bir hafta süren kampın ardından memleketime döndüm. Bu yıl da Kastamonu birincisi oldum. Antrenmanlarım devam ediyor. Şimdi gelecek yıl 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek Okullar Arası Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istediğini dile getiren engelli sporcu, "Kesinlikle milli takımda olmak istiyorum. Bu bayrağı, ülkemizi yurt dışında, olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Görme engelliler tarafından yüzmede alınmış çok başarı yok. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Taze kan olarak ben buna talibim. Milli takımımızı yurt dışında, olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. İlk hedefim milli takıma girmek. Avrupa Paralimpik Şampiyonası'na katılmak istiyorum." diye konuştu.

Daday ilçesine bağlı Görük köyünden her gün servisle Kastamonu merkezdeki Göl Anadolu Lisesi'ne geldiğini anlatan Büyük, "Lisede okuyorum. Haftada iki gün yüzme antrenmanına katılıyorum. Yüzme, görme engelliler için çok güzel bir spor. Kas gelişimimiz açısından da çok iyi. Ailem sağ olsun, her konuda destek çıkıyor, her kulvarda beni destekliyor. Yüzmek bana çok iyi geliyor, her şeyi unutuyorum." şeklinde konuştu.

Antrenör Efehan Fidancı ise Mehmet ile çok güzel çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mehmet'in yetenekleri sayesinde iyi bir sporcu olması için yolculuğumuz sürüyor. Geçen yıl kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Kastamonu'da rakibi yok. Bu yıl yine il şampiyonu. Buradan aldığımız biletle Türkiye Yüzme Federasyonunun önümüzdeki yıl düzenleyeceği Türkiye Okul Sporları Yüzme Şampiyonası'na gideceğiz. Mehmet'in de her fırsatta söylediği gibi, karşımıza çıkan her engel kararlığımızı artırır. Uluslararası platformlarda Mehmet'i yüzdürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Engelliler Spor Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title