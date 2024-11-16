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Görme Engelli Şehmuz Çevik, Dünya İkincisi Oldu

Görme Engelli Şehmuz Çevik, Dünya İkincisi Oldu
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Görme Engelli Şehmuz Çevik, evinde kurduğu salonda yaptığı çalışmalarla katıldığı Görme Engelliler Powelifting Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği elde etti. Ağırlık sporlarına olan ilgisi ve kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği antrenmanları ile başarılarını artırmayı hedefliyor.

Görme Engelli Şehmuz Çevik, evinde kurduğu salonda çalışarak katıldığı Görme Engelliler Powelifting Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Görme Engelliler Powelifting Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Şehmuz Çevik, dünya ikincisi olma sürecinde evine kurduğu salonda çalıştı. Ağırlık sporlarına özenerek başladığını belirten Şehmuz Çevik, "Programlar izleyerek başladım. Kendim de yapabileceğime inandım. Yurt dışı destekli programlar izledim. Daha önce Atletizmle ilgilendim. 400 metre, 800 metre, bin 500 metre koşuyordum. Ağırlık sporlarına istekliydim. Bir heves uğruna bu alana geçiş yaptım" diye konuştu.

"Farkla dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum"

Kendi imkanlarıyla bir salon kuran Çevik, "Şu an 8 Türkiye şampiyonluğum var. Onun dışında 1 dünya ikinciliği, 1 dünya üçüncülüğü, 1 Avrupa ikinciliği ve 1 Avrupa üçüncülüğüm var. İmkanlar doğrultusunda bir dünya rekoru kırma hedefim var. Powerlifting dünyaca ünlü ama görme engellilerde geliştirilmemiş. Bu sporu Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dünya rekoru şu anda Ukraynalı bir sporcuda bulunuyor. Bu sene aslında dünya şampiyonu olacaktım ama iki buçuk kiloyla kaçırdım. Gelecek senelerde biraz daha üstüne koyarak, farkla dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Bu sene çoğunlukla evimde çalıştım. Bu salonu bizim spora daha uyumlu hale getirdim. Kendi evimden çıkmadan üstüne katarak, günde çift ya da tek antrenman yaparak çalışıyorum. Kısmi zamanlarda da en yüksek ağırlığı ölçmek için salona gidiyorum" açıklamasında bulundu.

Teknik ve düzenleyici bir programla çalıştığını aktaran Çevik, "Sabah kalkıp işe gidiyorum. İşten geldikten sonra veya işe gitmeden önce antrenman yapıyorum. Günlük 4 saat antrenmanım var. İş yerindekiler de beni destekliyorlar. Turnuvalara katılma konusunda devletimiz izin veriyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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