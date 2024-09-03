Görme Engelli Milli Sporcu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Judoda dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan görme engelli milli sporcu Döndü Yeşilyurt, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunlarda J2 57 kiloda mücadele edecek Döndü Yeşilyurt, organizasyona Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Döndü Yeşilyurt, AA muhabirine, spor kariyerine halter ve atletizmle başladığını söyledi.

Daha sonra judoyla ilgilenmeye başladığını anlatan Döndü, "Halterde dünya şampiyonluğum var. Arkadaşların tavsiyesiyle 2017 yılında üniversite son sınıfta judoya başladım. 2022'de judoda dünya şampiyonu oldum. 2023 Avrupa şampiyonuyum." dedi.

Hedefinin Paris 2024'te şampiyonluk olduğunu dile getiren milli sporcu, "Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğum var. Tek olimpiyat şampiyonluğum eksik. Bu şampiyonluklarımı olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk için sözler verdiğini anlatan Döndü Yeşilyurt, "2017 yılından beri bireysel antrenörüm Murat Gemalmaz'a, BOTAŞ Spor Kulübü başkanımıza ve federasyon başkanımıza sözüm var. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyim. Önce Türkiye'ye sonra Ankara'ya olimpiyat madalyasını getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.