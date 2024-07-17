Görme Engelli Milli Atlet Mikail Al, Paris 2024 Paralimpik Oyunları İçin Çalışıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan görme engelli milli atlet Mikail Al, Paris'te madalya kazanmak için çok çalıştığını, hayalinin zor hedeflere ulaşmak olduğunu söyledi.

T13 kategorisinde yarışan Mikail Al, Eryaman TOHM'da Paris 2024 için sürdürdüğü çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübünün aslen Şırnaklı olan milli atleti Al, "Spora küçük yaşta başladım ve farklı branşlarla uğraştım. Uzun yıllardır sporun içindeyim. Futbol, voleybol oynuyordum, bir arkadaşımın vesilesiyle koşuya katılmıştım. Bir gün arkadaşımın teklifiyle Şırnak'ın İdil ilçesinde atletizm sahasına gitmiştik. Sadece görmek için gittim. Orada Musa Hasan Çakır hocamla tanıştım. Beni koşuya davet etti. Sonra devam ettim. Gelişim de sağlıyordum. İki-üç haftalık antrenmanla uzun zamandır antrenmana giden arkadaşları geçmeye, yarışlara katılmaya başladım. Bölgesel kros liglerine katıldım, derece elde ettim. Sonra milli takım kamplarına davet edildim." diye konuştu.

Yaklaşık 6 yıl önce atletizme başladığı zaman normal sporcularla yarıştığını ifade eden Mikail Al, sözlerini şöyle sünrdürdü:

"O sıralar gözümde sorun olduğunu fark etmiyordum ve normal sporcularla yarışıyordum. Çok etkilemiyordu. 3-4 yıl önce kapalı atletizm salonunda yapılan bir organizasyonda hocamla beraber yarışları takip ederken, önümüzde de büyük dev ekran vardı ama ben yarış bitince dereceleri hocama soruyordum. Sonra hocam, 'Bana niye soruyorsun? Kendin görmüyor musun?' deyince, 'Yok hocam, görmüyorum.' yanıtını verdim. Ben de orada fark ettim. Hocam eskiden görme engelli sporcuları çalıştırıyordu. 'Gözüne profesyonel bir şekilde baktıralım.' dedi. Sonra hastaneye gittik ve gerçekten gözümün ciddi derecede bozulduğunu, bunun biraz daha ilerleyeceğini söylediler."

Moralinin çok bozulduğunu ve sporu bir müddet bıraktığını anlatan Al, "Doktorlar; bu hastalığın aileden geldiğini, kalıtsal olduğunu, görme engelli sporcularla koşabileceğimi söyledi. Orada koşacağım gerçekten aklımın ucundan bile geçmezdi. Hocam; görme engellilerde koşabileceğimi, yurt dışında yarışlara gidebileceğimi, Dünya Şampiyonası'na katılabileceğimi söyledi ancak ben istemedim. Atletizmi de komple bıraktım. Hocam ailemle konuştu, bir şekilde ikna etti. Sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldık ve şampiyon oldum. Türkiye rekoru kırdım. Sonra Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için İtalya'da grand prix yarışında koştum ve orada 1500 ile 5000 metrede birinci oldum." şeklinde konuştu.

"Dünya Şampiyonası'nda amacım sadece olimpiyat kotası almak değildi"

Fransa'daki 2023 Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarışı son 20 metreye kadar ikinci sırada götürdüğünü ancak yaşadığı bir aksilik nedeniyle dördüncü tamamladığını dile getiren milli sporcu, "Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan da zaten olimpiyat kotasını alıyordu. Ancak bu benim için yeterli değildi. Bana en kötü yarışımı sorsalar, bu yarışı söylerim. Dünya Şampiyonası'nda amacım sadece olimpiyat kotası almak değildi. Orada derece yapıp, madalya alıp, en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyordum. Buna çok yakındım. Başarabileceğim bir şeydi. Şimdi Paris 2024 Paralimpik Oyunları için çalışıyorum. İnşallah daha iyisi olur." ifadelerini kullandı.

Paris'te kürsünün zirvesine çıkmak için çok çalıştığını vurgulayan Al, "Bu yola çıktığım zaman hedefim hep olimpiyat madalyasıydı. Ona göre çalışmamızı yürüttük. Hedefim en yukarıyı, zirveyi görmek ve zirveyi gördükten sonra 'tamam bitti' değil, daha yukarısı için devam etmek." şeklinde konuştu.

Şırnak'ta 10 kardeşinin olduğu geniş bir ailede büyüdüğünü anlatan Mikail Al, "22 yaşındayım. Yaklaşık 4 yıl normal sporcularla yarıştım. Bizde 3 branş var; T11, T12 ve T13. Bunlardan T11, doğuştan hiç görmeyenler. Onlar kılavuz eşliğinde koşabiliyor. T12'ler orta halde görüyor diyebiliriz. Onlar isterse kılavuz alabilir. Ben de T13 kategorisindeyim. Bu kategoride kılavuza gerek yok. Tek başımıza koşabiliyoruz. Ailede 10 kardeşiz ve herkesin göz hastalığı farklı. Mesela ağabeyim ciddi ameliyatlar geçirdi ve şu anda gözlük takarak hayatına devam edebiliyor." açıklamasını yaptı.

"Hedefimiz inşallah TOHM'da benim de fotoğrafımın asılması"

Al, Paris'te madalya kazanmış sporcular arasında fotoğrafının olması için çok çalıştığını belirterek, "Hedefimiz inşallah TOHM'da benim de fotoğrafımın asılması. Onun için çalışıyorum. Sakatlık yaşamasaydım, 2024 Dünya Şampiyonası'nda iki madalya hedefiyle yola çıkmıştık. Yarışa bir hafta kala sakatlık geçirdim. Şu anda tedavimizi olduk, tekrardan antrenmanlara başladık. En iyi şekilde Paris'e gidip, madalya almayı hedefliyoruz. Bu hedefe de çok yakınız. Rakiplerim arasında en küçük yaşta olan benim. Rakiplerimin hepsini biliyorum. Çok uzun vadeli düşünüyoruz ama şu anda önümüzde olan olimpiyat ve orada da tek hedefimiz kürsü." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda 100 ve 400 metrede dünya rekoru kırarak 2 altın madalya kazanan Serkan Yıldırım'ın bu başarısından dolayı çok gururlandığını da dile getiren Mikail Al, "Biz de aynısını istiyoruz. Rekorlar kırarak madalyalar kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.