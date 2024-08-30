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Görme Engelli Milli Judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya İçin Mücadele Edecek

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Güreş ve judoda başarılar elde eden görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölükbaşı, olimpiyatlarda daha önce madalya kazanamadığını belirterek, bu kez hedefinin altın madalya olduğunu ifade etti.

Güreş ve judoda hem dünya hem de Avrupa'da çok sayıda madalya kazanan 34 yaşındaki görme engelli milli judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya için mücadele edecek.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, oyunlara 10 sporcuyla katılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen oyunlarda J2 90 kiloda mücadele edecek İbrahim Bölükbaşı da çalışmalarını sürdürüyor.

İbrahim Bölükbaşı, AA muhabirine, şampiyonada hazırlıklarının güzel gittiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl güreş ile uğraştıktan sonra judoya geçtiğini belirten İbrahim, "2020 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ayağım kırıldı, ondan sonra güreşi tamamen bıraktım. Güreşte yıldızlar Avrupa şampiyonluğum, gençler Avrupa ve dünya ikinciliğim, büyüklerde olimpiyat beşinciliğim var. Güreşte iki kez olimpiyatlara katıldım." dedi.

"Hedefimiz olimpiyat madalyası"

Judonun güreşe yakın bir spor olduğunu dile getiren milli judocu, "Judo, bana uygun bir spor gibi geldi, o yüzden güreşi bırakıp judoda devam ettim. Olimpiyata sıralamada birinci olarak gidiyorum. Güreş ve judoda hem dünya hem de Avrupa'da madalyalar aldım ama olimpiyatta madalyam yok. Bu benim 4. olimpiyatım olacak. Bu defa hedefim altın. Güreşte iki kez, judoda da bir kez gittim. Farklı branşlarda olimpiyatlara giden dünyada tek sporcuyum. Hedefimiz olimpiyat madalyası." diye konuştu.

İbrahim, Paris'te madalya için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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