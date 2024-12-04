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Görme Engelli Kardeşler Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Görme Engelli Kardeşler Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor
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Siirt'te yaşayan görme engelli Reşit ve Aydın İmaç, atletizmde büyük bir başarı hedefleyerek Türkiye'yi Dünya Şampiyonasında temsil etmek istiyor. Antrenmanlarına devam eden kardeşler, engellerine rağmen azimle spor yapmayı sürdürüyor.

Siirt'te yaşayan görme engelli Reşit ve Aydın kardeşler, atletizm alanında büyük bir başarıya imza atmayı hedefleyerek, Türkiye'yi Dünya Şşampiyonasında temsil etmek istiyor.

Görme engelli genç sporcular Reşit ve Aydın İmaç, engellerine rağmen azim ve kararlılıkla antrenmanlarını sürdürüyor. Sporcu kardeşler hedeflerine ulaşmak için sürekli kendilerini geliştiriyor. İmaç kardeşler, haftanın 6 günü spor salonlarında teknik eğitimler ve kondisyon çalışmaları yapıyor. Antrenmanlarını izlemeye gelen ve sporcu kardeşlere destek veren Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Tufan Olgaç, kardeşlerin Siirt adına yarışmaya katılacaklarını, bölgeden sonra Türkiye Şampiyonasında katılmayı hedeflediklerini söyledi. Bunun da sözünü kardeşlerden aldıklarını belirten Olgaç, çalışmalarını tamamlayıp en kısa zamanda kentti temsil edeceklerini ifade etti.

Kendilerini spora teşvik edenin antrenörlerinin olduğunu aktaran 16 yaşındaki Aydın İmaç, "Eskiden okuldan eve, evden okula gider ve çok sıkılırdık. Sanki evde bir karanlık ortamda gibi kalıyorduk. Ama bir gün Cemal hocamızın tavsiyesiyle atletizme başladık. Başlarda ortama uyum sağlayamadık, çünkü kimseyi tanımıyorduk ve utanıyorduk. Hocamızın sayesinde adapte olduk. Hedefimiz ilk önce il şampiyonası ardından bölge şampiyonası, ülke şampiyonası, Avrupa Şampiyonası oradan da Dünya Şampiyonası istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz, Siirt'te bir ilki gerçekleştiriyoruz. Buradan bütün engelli kardeşlerime tavsiye ederim" diye konuştu.

Hedeflerinin Dünya Şampiyonası olduğunu dile getiren 22 yaşındaki Reşit İmaç ise, ilk 2-3 gün zorlandıklarını, sonra alışmaya başladıklarını kaydetti. Şimdi ise hiç gitmek istemediklerini söyleyen İmaç, "Hedeflerim önce il şampiyonluğu, sonra bölge şampiyonasıdır. İnşallah ondan sonra Avrupa'dır. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Rams Park'ta Galatasaray maçına gitmek istiyoruz. İnşallah duysalar götürseler bizi çok güzel olur. Fanatik Galatasaraylıyım. Gidersek çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

Bütün engelli vatandaşların spor yapmalarını ve antrenmanlara katılmalarını isteyen atletizm antrenörü Cemal Yusufoğlu da, "Engelli kardeşlerimizin ailelerine sesleniyorum. Çocuklarınızı getirin, beraber onlarla yardımcı olalım hedeflerine ulaştırmaya çalışalım. Çocuklar mutlu oluyor. Hayatlarının yüzde 80'i 90'ı karanlık kalıyor. En azından sporla onların o karanlıktaki dünyalarını aydınlatmaya çalışalım" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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