Görme Engelli Judo Milli Takımı kampa girdi

Görme Engelli Judo Milli Takımı, 23-24 Nisan'da Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Judo Grand Prix öncesi Mersin'de kampa girdi.

Ay-yıldızlı ekip, Yenişehir ilçesindeki Servet Tazegül Spor Salonu'nda çalışmalarına başladı.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve milli takım antrenörü Hüseyin Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da 15 gün süren ağırlık ve kondisyon kampının ardından hazırlıklarını Mersin'de sürdürdüklerini söyledi.

Yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini anlatan Üstündağ, "Antalya'daki organizasyona 20 ülkeden yaklaşık 200 sporcu gelecek. Orada organizasyon öncesinde 3 günlük bir kampımız olacak. Daha sonra müsabakalara çıkacağız. Orada madalya alan çocuklarımızla asıl takımımızı kuracağız. Bu takımla da 28-29 Mayıs'ta Kazakistan'da düzenlenecek olan ve olimpiyatlar için puan müsabakalarının yapılacağı Judo Grand Prix'e katılacağız." diye konuştu.

Milli sporcuların kampı, 17 Nisan'da sona erecek.