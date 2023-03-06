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Görme Engelli Judo Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

Spor Haberleri

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, çalışmalarını federasyon binasındaki antrenman salonunda 15 Mart Çarşamba gününe kadar sürdürecek.

Antalya'da yapılacak Grand Slam organizasyonuna hazırlanacak milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar: Döndü Yeşilyurt (J1 57 kilo), Esmer Taşkın (J1 70 kilo), Raziye Uluçam (J2 70 kilo)

Erkekler: Abdurrahim Özalp ve Kadir Yıldırım (J1 60 kilo), Kadir Kılıç (J2 60 kilo), Gökçe Yavuz (J1 73 kilo), Yasin Çimciler ve Gökhan Biçer (J1 90 kilo), Hidayet Sevinç (J2 90 kilo), Onur Taştan (J1 +90 kilo), İbrahim Bölükbaşı ve Oğuzhan Ayık (J2 +90 kilo).

Kaynak: AA / Spor

Ankara Spor Haberler

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