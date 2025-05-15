Görme Engelli Hamza Yavuz Güdücü, Satrançta Türkiye Şampiyonu Oldu

Görme Engelli Hamza Yavuz Güdücü, Satrançta Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Doktor Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencisi Hamza Yavuz Güdücü, Kocaeli'nde düzenlenen Okul Sporları Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde birincilik elde ederek Aydın'ı gururlandırdı.

Aydın Doktor Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda eğitim gören görme engelli Hamza Yavuz Güdücü, azmiyle engelleri aştı, satranç turnuvasında Türkiye şampiyonu oldu.

Okul Sporları Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada, Aydın'ı ise Doktor Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencisi Hamza Yavuz Güdücü temsil etti. Şampiyonada başarısı ve azmi ile dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, engelleri aşarak Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk için hamlelerini yapan ve elde ettiği sonuçla Aydın'ı gururlandıran genç sporcu, azmiyle de örnek oldu. Turnuva sonrasında Aydın'a dönen genç sporcuyu makamında kabul eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şampiyon öğrenciyi tebrik ederek "Engelleri aşan başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.