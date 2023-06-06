Görme engelli çocuklar, aldıkları madalyaları depremde hayatını kaybeden yaşıtlarına adadı

DİYARBAKIR'dan Konya'ya gidip, 400 sporcunun katıldığı Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda değişik branşlarda 5'i altın 9 madalya kazanan 5 çocuk, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yaşıtlarını unutmadı. Diyarbakır'daki 2 kulüp adına yarışıp, 5 kez birincilik elde eden kendileri de depremzede olan çocuklar, aldıkları madalyaları depremde yaşamını yitiren çocuklara adadı.

Konya'da 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve 400 sporcunun yer aldığı Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'dan da 2 kulüp katıldı. 2 kulüp adına yarışan depremde evleri az ve orta hasar alan görme engelli 5 çocuk, değişik branşlarda 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya aldı. U14 kategorisinde B3 düzeyinde yarışan Yusuf Koç (12), uzun atlamada 2 metre 89 santimetre atlayışı ve 60 metre koşuda 18,36'lık derecesi ile 2 altın madalya, kazandı. U14 kategorisinde yarışan Ahmet Mirza Yıldırım (12), B1 düzeyinde 60 metre koşuda 13,09'luk derecesi ile 2'nci, fırlatmada 11 metre 12 santimetre ile birinci oldu. U14 kategorisinde B3 düzeyinde yarışan Arda Şimşek (12) de 60 metre koşuda 12,54'lük derecesi ile 3'üncülüğü, fırlatmada 18 metre 36 santimetre ile birinciliği göğüsledi. B2 düzeyinde U17 kategorisinde uzun atlamada Yunus Ali Tomar (14) 2 metre 46 santimetrelik atlayışı ile 2'nci, B3 düzeyinde U17 kategorisinde yarışan Gülcan Demirtuyi (14) 100 metre koşuda 19,45'lik derecesi ile 2'nci, 200 metre koşuda da 42,70'lik derecesi ile 1'inci oldu.

'BU MADALYALARI KARDEŞLERİME ADIYORUM'

Şehit Süleyman Sorkut Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Gülcan Demirtuyi, aldıkları madalyaları deprem felaketinde hayatını kaybeden yaşıtlarına adadıklarını belirterek, "Bir altın, bir gümüş madalya aldım. Hedefim; çok daha ileri, milli takıma girmek. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlara giderek İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. İstersek aslında her şeyi yapabiliriz. Gözümüz, başka bir kusurumuz başarımıza engel değil. Her türlü şeyi başarabiliriz. Biz de diğer insanlar gibiyiz. İstesek çok daha iyi yerlere gelebiliriz ve bir depremzede olarak bu madalyaları depremde hayatını kaybeden kardeşlerime adıyorum" dedi. Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf Koç ise "Hedefim; Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Buradan görme engelli arkadaşlarıma sesleniyorum; siz de spora katılabilirsiniz. Engel yok, kazanabilirsiniz. Siz de dünya kupalarına gidebilirsiniz, şampiyon olabilirsiniz, madalya alabilirsiniz" diye konuştu.

'MİLLİ TAKIM İÇİN UMUT VAAT EDİYORLAR'

Kulüp başkanı ve milli halterci Mehmet Emin Erdoğan, 5 sporcu ile 9 madalya kazanmalarının önemli bir başarı olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde 400'e yakın sporcu vardı. Sporcu kardeşlerimiz, yeteneklerini sergilediler ve alınlarının akıyla da çıktılar. Bu küçük yaşta bunu getirmeleri, milli takım için umut vaat ediyor. İnşallah bu kardeşlerimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Asrın felaketi olan 2 deprem yaşadık. Bu deprem sonucunda 50 binin üzerinde şehidimiz oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de depremzede bir iliz. Çocuklarımız da bu madalyalarını depremde ölen çocuklarımızın anısına aldılar" dedi.