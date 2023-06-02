2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın beşinci gününde milli sporcu Görkem Polat, bronz madalya kazandı. Türkiye adına iki milli sporcu mücadele etti. Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım ise üçüncü turda elendi. Türkiye, 3 altın ve 2 bronzla en çok madalya kazanan ülke konumunda bulunuyor.

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın beşinci gününde milli sporcu Görkem Polat, bronz madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, Türkiye adına iki milli sporcu mücadele etti.

Erkekler 54 kiloda mücadele eden Görkem Polat, ilk turda Filistin'den Anas Aldabba'yı, ikinci turda Tayvan'dan Po-yen Chen'i, üçüncü turda da Meksika'dan Cesar Rodriguez'e yendi. Çeyrek finalde Suudi Arabistan'dan Riad Hamdi'nin diskalifiye edilmesiyle adını yarı finale yazdıran milli tekvandocu, yarı finalde İspanya'dan Hugo Arillo Vazquez'e mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Kadınlar 46 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım ise ilk turda Moğolistan'dan Suvd-erdene Munkhtugs'u, ikinci turda da İtalya'dan Sofia Zampetti'yi yenmesine rağmen, üçüncü turda Hırvatistan'dan bir numaralı seri başı Lena Stojkovic'e yenilerek elendi.

Dünya şampiyonasında beş gün sonunda Türkiye, 3 altın ve 2 bronzla en çok madalya kazanan ülke konumunda bulunuyor.