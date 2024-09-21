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Görkem Gedik, CMAS Dünya Kupası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı

Görkem Gedik, CMAS Dünya Kupası'nda Altın ve Bronz Madalya Kazandı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 Dünya Kupası'nda milli sporcu Görkem Gedik, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 82 metre ile altın, sabit ağırlık paletsiz ip destekli kategoride ise 77 metreyle bronz madalya kazandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Görkem Gedik, yarıştığı iki kategoride 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona, 5 farklı ülkeden 24 sporcu katıldı. Kupada milli sporcu Görkem Gedik, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 82 metreye dalarak birincilik elde etti, sabit ağırlık paletsiz ip desteklide ise 77 metreye inerek bronz madalya kazandı.

Görkem Gedik, 2-12 Ekim'de Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya hedeflediğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

antalya Dünya Kaş

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