Görelespor Kulübü Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Çankırı'da trafik kazasında hayatını kaybeden Görelespor Kulübü Başkanı gazi Engin Camadan toprağa verildi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Görelespor'un Kulüp Başkanı gazi Engin Camadan, İstanbul'dan Giresun'a gelirken 61 AFE 657 plakalı aracıyla Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bariyerlere çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 1990 yılında Mardin Güneydoğu terör gazisi olan evli ve 4 çocuk babası Engin Camadan cenazesi ilk olarak Görelespor Kulübüne getirildi. Buradan askeri törenle Görele Hasanağa Merkez Camiine getirilen Camadan'ın cenazesinde yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Gazi Camadan'ın cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - GİRESUN