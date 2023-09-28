Görelespor Kulübü Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Görelespor Kulübü Başkanı Engin Camadan, İstanbul'dan Giresun'a gelirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada araçta bulunan Akın Ege ise ağır yaralandı.
Görelespor Kulübü Başkanı Engin Camadan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Görelespor'un Kulüp Başkanı Engin Camadan, İstanbul'dan Giresun'a gelirken 61 AFE 657 plakalı aracıyla Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bariyerlere çarparak geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Engin Camadan ile birlikte araçta bulunan Akın Ege ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ege'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - GİRESUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor