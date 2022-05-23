Görele'ye yarı olimpik yüzme havuzu - Haberler

Giresun'un Görele ilçe Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçenin Yeşiltepe Mahallesinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona gelindi.

Belediye Başkanı Tolga Erener, 'Yarı Olimpik Yüzme Havuzu' inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, temmuz ayı içerisinde açılışının yapılacağını müjdeledi.

İlçenin ihtiyacı olan bir projeyi daha hizmete açacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erener, "Hayırlısıyla önemli bir projemizin inşaat çalışmalarında daha sona yaklaştık. İnşallah Temmuz ayında 'Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'muzun açılışını yaparak, halkımızın hizmetine sunacağız. Bu eserde ilçemize ayrı bir değer katacak. Bu projemizde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor