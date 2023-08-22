Görele'de Kırmızı Işık İhlali Yapan Tır Sürücüsü Tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesinde dün kırmızı ışık ihlali yaparak iki kişinin ölümüne sebebiyet veren tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza Görele ilçesi hastane kavşağında dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Necip Uçar yönetimindeki 51 ACN 662 plakalı tır, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü Kemal Kılıç yönetimindeki 28 RD 428 plakalı araca sol yandan çarparak yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık kaza yerinde hayatını kaybederken, kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü Necip Uçar bugün yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Görele Adliyesi'nde çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN