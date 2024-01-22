Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Görele Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-26 yendi. Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 16-13 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Görele Belediyespor, karşılaşmayı 32-26 kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Görele Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-26 yendi.
Giresun'daki Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 16-13 üstünlüğüyle tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Görele Belediyespor, karşılaşmayı 32-26 kazandı.