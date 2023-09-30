Görele Belediyespor, Hırvatistan'da elendi
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'ya 36-23 yenilerek elendi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Görele Belediyespor, deplasmanda Hırvatistan ekibi ZRK Dugo Selo'ya 36-23 yenilerek elendi.
Dugo Selo Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-10'luk üstünlüğüyle sona erdi.
İlk karşılaşmayı 28-27 kaybeden Hırvatistan temsilcisi, rövanşta aldığı farklı galibiyetle adını 3. tura yazdırdı.
Kaynak: AA / Spor