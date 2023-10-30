Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda yendi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 33-31 mağlup etti. Maç Eskişehir'de oynandı ve Görele Belediyespor ilk yarıyı 15-13 önde tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 33-31 yendi.
Ligde 8. hafta mücadelesi Anadolu Üniversitesi ile Görele Belediyespor arasında Eskişehir'de oynanan maçla tamamlandı.
Porsuk Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 15-13 önde tamamlayan konuk ekip Görele Belediyespor, sahadan 33-31 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor