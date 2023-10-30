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Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni deplasmanda yendi

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Spor Haberleri

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 33-31 mağlup etti. Maç Eskişehir'de oynandı ve Görele Belediyespor ilk yarıyı 15-13 önde tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 33-31 yendi.

Ligde 8. hafta mücadelesi Anadolu Üniversitesi ile Görele Belediyespor arasında Eskişehir'de oynanan maçla tamamlandı.

Porsuk Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk yarısını 15-13 önde tamamlayan konuk ekip Görele Belediyespor, sahadan 33-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Spor Haberler

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