Goran Karacic, Adana Demirspor'da
İhlas Haber Ajansı - Spor
Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon kadro planlamasın sürdüren Adana Demirspor, kalesini Karacic ile güçlendirdi. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Zrinjski Mostar, Sandhausen ve ülkemizde Adanaspor'da forma giymiş tecrübeli kaleci Goran Karacic ile 3+1 yıllık anlaşmış bulunuyoruz" denildi. - ADANA
İhlas Haber Ajansı / Spor