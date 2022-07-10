Goran Karacic, Adana Demirspor'da Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yeni sezon kadro planlamasın sürdüren Adana Demirspor, kalesini Karacic ile güçlendirdi. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Zrinjski Mostar, Sandhausen ve ülkemizde Adanaspor'da forma giymiş tecrübeli kaleci Goran Karacic ile 3+1 yıllık anlaşmış bulunuyoruz" denildi. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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