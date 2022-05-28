Gönüllü gençler rafting yaptı - Haberler

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Gönüllü gençler rafting yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gönüllü gençler rafting yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan gönüllü gençler, rafting etkinliğinde bir araya gelerek, 13 kilometrelik parkurda adrenalin dolu anlar geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan gönüllü gençler, rafting etkinliğinde bir araya gelerek, 13 kilometrelik parkurda adrenalin dolu anlar geçirdi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde ki genç gönüllülere yönelik rafting etkinliği düzenlendi. Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören gönüllü gençlere final sınavları öncesinde moral olması amacı ile gerçekleştirilen etkinliklere sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan gençler katılım sağladı. 10 kilometrelik rafting parkurunda suya giren gençler adrenalin dolu anlar yaşadı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik Düzce Spor Haberler

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