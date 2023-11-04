Gönüllerin şampiyonu oldular

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları Final Müsabakalarında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3x3 Bayan Basketbol Takımı Ankara'da oynanan Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye ikincisi oldu.

Yedi bölgenin birincilerinin katıldığı Çorum, Yozgat, Diyarbakır, Malatya, Bursa ve Mersin illeri arasından Türkiye ikicisi olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şampiyonluğun kapısından dönerek gönüllerin şampiyonu oldu. Kupayla Aydın'a dönen sporcuları kutlayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; "Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Takımımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum, emeğinize sağlık" dedi. - AYDIN