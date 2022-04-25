Golf Turu'nun galibi Bodrum oldu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından ilk defa düzenlenen ve Limak'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı Bodrum'da yapıldı. Golf Turu'nun ilk ayak birincisi Bodrum Golf Kulübü oldu. 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Bodrum Regnum Golf Country'de düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1'inci Ayak müsabakasında, Süper Tur'da 7, 1'inci Tur'da 11 kulüpten, toplamda 18 takımı temsilen 144 oyuncu sahaya çıktı.

Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü'nün katıldığı organizasyon, Süper Tur ve 1'inci Tur olarak iki farklı kategoride düzenlendi. TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1'inci Ayak müsabakasının ikinci raundunun sonunda Süper Tur'da Serdar Dağıstan, Ali Xiaowei Gong, Murat Keklik, Erol İslamoğlu, Caner Tuna, Hüseyin Boyacı, Hüseyin Demirağ, İsmail Erdoğan ve Barbaros Ökten'den oluşan Bodrum Golf Kulübü toplamda 861 net skorla birinci olarak 12 puanla zirveye çıktı.

Bodrum Golf Kulübü'nün ardından, Beyhan Goldman Benardete, Baha Telli, Turgay Akbal, Murat Şarsel, Adem Karataş, Claus Lassen, Hasan Akçakayalıoğlu ve Selçuk Çetin'den oluşan Kemer Golf Kulübü toplamda 896 net skorla ikinci olarak 10 puanın, Selim Esemenli, Oğuz Şenol Yüce, Selim Alp, Ercan Özsivri, Hüseyin Alp, Hasan Karagöz, Hakan Özyuvaci, Hasan Gülkaya ve Cavit Yıldız'dan oluşan Klassis Golf Kulübü toplamda 903 net skorla üçüncü olarak 8 puanın sahibi oldu.

Turnuvanın önemli notlarından birisi de Bodrum Golf Kulübü sporcularından Ali Xiaowei Gong'un, uzunluğu 129 metre olan 3 Parlık 12'nci çukurda "Hole in One" yapması oldu.

EN YÜKSEK PUANI ALAN TUR ŞAMPİYONU OLACAK

Birinci Tur müsabakalarının ikinci raundunun sonunda ise Cem Kuran, Eren Baki, Halil Bahçecioğlu, Yakup İçgören, Süleyman Urakov, Nejmettin Kılıç, Damir Urakov ve Sidar Yalçınkaya'dan oluşan Bodrum Golf Kulübü toplamda 426 stableford skorla birinci olarak 10 puanla ilk sırayı aldı. Nursel Başeğmez, Turan Mutlu, Nazlı Akman, Cahit Kızıldel, Yağmur Doğan, Metin Akman, Gülay Dora ve Maria Petrova Amiklioğlu'dan oluşan Ankara Golf Kulübü toplamda 404 stableford skorla ikinci olarak 8 puanın, Devran Yıldırım, Mustafa Türker, Ali Kuş, Yusuf Alirıza Tulpar, Selim Coşkunkan, Mert Yeğinaltay, Ayhan Karaağaç ve Sadık Volkan Biner'den oluşan Tauros Golf Kulübü toplamda 401 stableford skorla üçüncü olurken 6 puanın sahibi oldu.Oynanan tüm ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacak.