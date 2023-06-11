Üye Girişi
Haberi Paylaş
Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

Spor Haberleri

Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı başladı.

Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı başladı.

Milli takımın Antalya kampı kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Sahası'ndaki çalışmasına 4'ü kadın 15 sporcu katıldı.

Milli sporcular, Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney'in yönetiminde, EGA (Avrupa Golf Birliği) Takım Şampiyonaları ile Avrupa Bireysel Kadın, Erkek ve Gençler Golf Şampiyonalarına hazırlanacak.

Kamp, 15 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor

Antalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title