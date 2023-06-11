Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi
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Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı başladı.
Golf Milli Takımı'nın Antalya kampı başladı.
Milli takımın Antalya kampı kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Sahası'ndaki çalışmasına 4'ü kadın 15 sporcu katıldı.
Milli sporcular, Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney'in yönetiminde, EGA (Avrupa Golf Birliği) Takım Şampiyonaları ile Avrupa Bireysel Kadın, Erkek ve Gençler Golf Şampiyonalarına hazırlanacak.
Kamp, 15 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Spor